"Ювентус" вырвал победу над аутсайдером Серии А

В матче 16-го тура чемпионата Италии “Ювентус” на выезде обыграл “Кремонезе” со счетом 1:0.

Победу туринскому клубу принес гол Аркадиуша Милика.

“Ювентус”, набрав 34 очка, занимает третье место в турнирной таблице Серии А. “Кремонезе” с 7 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

“Кремонезе” – “Ювентус” - 0:1 (0:0)

Гол: Милик, 90 - 0:1

“Кремонезе”: Карнезекки, Серникола, Бьянкетти (Чиофани, 90), Феррари (Хендри, 59), Лочошвили, Валери, Мейте, Кастаньетти (Миланезе, 75), Пикель, Дессерс (Афена-Гьян, 75), Окереке (Буонаюто, 59).

“Ювентус”: Щесны, Данило, Бремер, Гатти, Соуле (Кьеза, 55), Костич (Айлинг, 85), Локателли, Маккенни (Рабьо, 67), Фаджоли (Кин, 55), Миретти (Паредес, 66), Милик.

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