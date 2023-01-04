"Севилья" хочет избавиться от чемпиона мира-2022

Полузащитник “Севильи” и сборной Аргентины Алехандро Гомес может покинуть клуб, сообщает Football Espana.

По свежениям источника, испанский клуб хочет поправить финансовое положение за счет продажи игрока. Интерес к нему проявляют в США и Аргентине.

В нынешнем сезоне 34-летний Гомес провел за “Севилью” 17 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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