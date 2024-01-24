Атлетико сделал предложение по полузащитнику Селтика

Полузащитник Селтика Мэтт О’Райли стал целью интересов мадридского Атлетико.

По сообщениюSkySports, предложение «матрасников» полагается в аренде с обязательством выкупа 23-летнего игрока сборной Дании, который родился в Лондоне.

В этом месяце Селтик ожидает предложений о покупке высококлассного полузащитника, к которому проявляют интерес Жирона и миланский Интер.

Клуб заключил с ним новый контракт на четыре года в прошлом году, и поэтому считает, что находится в выгодном положении.

Главный тренер «кельтов» Брендан Роджерс считает О'Райли ключевым игроком команды.

Transfermarktоценивает полузащитника в 13 миллионов евро. В нынешней кампании он провел за Селтик 29 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 12 ассистов.

Ранее «матрасники» огласили о подписании румынского вратаря Горация Молдавана.