Официально. Атлетико подписал румынского вратаря

Мадридский Атлетико объявил о подписании контракта с румынским вратарём Горацием Молдаваном. 26-летний голкипер подписал с «матрасниками» контракт продолжительностью до лета 2027 года.

Игрок присоединился к команде со столицы Испании с румынского Рапида. Сумма трансфера осталась неразглашенной.

Молдаванин станет третьим румынским футболистом, защищающим майку Атлетико. Первым румыном в истории клуба стал Даниэль Клаудиу Продан, который выступал в течение двух сезонов (1996/97 и 1997/98) и провел 44 официальных матча.

Потом им стал Космин Мариус Контра, который в период с 2002 по 2005 год (отыграв один сезон на правах аренды в Вест Бромвич Альбион), который провел 41 матч в составе красно-белых.

Ранее сообщалось, что Атлетико попрощается с вратарем Иво Грбичем, сменщиком которого как раз и должен стать Молдаван.