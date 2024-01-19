Клуб АПЛ хочет подписать вратаря Атлетико

Хорватский вратарь Атлетико Иво Грбич может не дождаться окончания контракта с «матрасниками», которое случится грядущим летом и покинуть коллектив со столицы Испании уже сейчас.

По сообщению Луки Бендони, игрок близок к переходу в Шеффилд Юнайтед, который уже в это трансферное окно готов заплатить в районе 2,5 миллиона евро. Это на миллион меньше, чем его оцениваетTransfermarkt.

На «Ванда Метрополитано» игрок оказался летом 2020 года после перехода с хорватской Локомотивы, но в этом сезоне он не провел за Атлетико ни единого матча.

Всего ж за неполные четыре года в стане «матрасников» Грбич провел 14 поединков, 12 из которых – в минувшей кампании чемпионата Испании.

Ранее мы сообщали о том, что Атлетико ведёт переговоры по подписанию сменщика хорвата – вратаря румынского Рапида и сборной Румынии Горация Молдавана.