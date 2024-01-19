Мадридский Атлетико нашел усиление в экзотическом чемпионате

Мадридский Атлетико намерен усилить позицию вратаря и поэтому он нацелился на вратаря из далеко не самой сильнейшей лиги Европы.

Как сообщает портал Relevo, «матрасники» хотят заполучить вратаря бухарестского Рапида и сборной Румынии Горация Молдавана.

Добавляется, что в Мадриде хотят сыграть на опережение, ведь в отборе на Евро-2024 он был основным вратарём своей национальной команды и предусматривается, что на континентальном первенстве так будет и впредь.

Выдающийся перформанс Молдавана, где в восьми матчах он пропустил только пять голов, может привлечь к нему большее количество клубов.

Условия перехода почти согласованы. Известно, что клаусула Молдавана равняется приблизительно миллиону евро, а сам он подпишет с мадридским клубом контракт продолжительностью до 2028 года.

Ранее мы сообщали, что Атлетико выражает интерес к форварду Ювентуса Мойзе Кину.