Форвард Ювентуса дал согласие на трансфер в Атлетико

Нападающий Ювентуса Мойзе Кин, скорее всего, продолжит карьеру в мадридском Атлетико. Как сообщает Фабрицио Романо, итальянский форвард дал свое согласие на переход на правах аренды до конца сезона.

Однак окончательное завершение сделки зависит от переговоров форварда Атлетико Анхеля Корреа с саудовским Аль-Иттихадом. Как только аргентинец окончательно перейдет в новый клуб, мадридцы смогут завершить трансфер Кина.

Ожидается, что в соглашении между клубами будет прописана опция выкупа.

Текущий сезон неудачно складывается для Кина. В 12 матчах Серии А 23-летний нападающий не забил ни одного гола.

Ранее Кин также выступал за ПСЖ, Эвертон и Верону.

Напомним, вчера Атлетико переиграл Реал (4:2) и вышел в четвертьфинал Кубка Испании.