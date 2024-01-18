Кубок Испании. Атлетико в феерическом матче переиграл Реал и вышел в четвертьфинал

В матче 1/8 финала Кубка Испании Атлетико Мадрид дома сыграл против Реала. Игра состоялась в четверг, 18 января, на стадионе Метрополитано.

При довольно равной игре в первом тайме, именно хозяева смогли найти свой момент и забить гол. Произошло это в конце первой половины, голом отметился Самуэль Лино. Однако на перерыв уйти в статусе фаворита не удалось, потому что уже в компенсированное время Ян Облак не очень уверенно сыграл на выходе и срезал мяч в свои ворота.

После перерыва Атлетико снова смог выйти вперед первыми. На 57-й минуте Альваро Мората воспользовался ошибкой Рюдигера и Лунина и без проблем отправил мяч в сетку ворот. Реал не опустил руки и во второй раз отыгрался. Хоселу, с ассиста Беллингема, смог сравнять счет на 82- минуте и перевести матч в овертайм.

На сотой минуте игры Гризман сделал невероятное, он протащил мяч, смог разобраться с Винисиусом и с близкой дистанции расстрелял ворота Реала. "Сливочные" забили и в третий раз, но арбитр отменил этот мяч из-за офсайда. Точку в матче поставил Родриго Рикельме, забив гол на 119-й минуте.

Атлетико Мадрид выстоял и взял реванш за поражение в полуфинале Суперкубка Испании. "Матрасники" побеждают 4:2 и выходят в четвертьфинал Кубка Испании.

Кубок Испании. 1/8 финала

Атлетико - Реал - 4:2

Голы: 1:0 - 39 Лино, 1:1 - 45+1 Облак (автогол), 2:1 - 57 Мората, 2:2 - 82 Хоселу, 3:2 - 100 Гризман, 4:2 - 119 Рикельме