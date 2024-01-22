Атлетико пробует подписать наибольшего таланта бельгийского футбола
Новости футбола Сегодня, 07:53
Атлетико пробует подписать наибольшего таланта бельгийского футбола
Мадридский Атлетико проявляет интерес к центральному полузащитнику Антверпена Артуру Вермеерену, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.
Испанский клуб уже отправил запрос чемпионам Бельгии, чтобы узнать цену и условия трансфера 18-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что за Вермеереном также следят Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Барселона.
Несмотря на юный возраст, Вермеерен – лидер Антверпена. На его счету уже 66 матчей, 3 гола и 8 ассистов за родной клуб. Также он уже успел сыграть 2 матча за сборную Бельгии.
После 21 тура Антверпен занимает лишь 6 место в чемпионате Бельгии. В Лиге чемпионов команда Марка ван Боммеля заняла четвертое место в группе с Барселоной, Порту и Шахтером.
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