Атлетико пробует подписать наибольшего таланта бельгийского футбола

Мадридский Атлетико проявляет интерес к центральному полузащитнику Антверпена Артуру Вермеерену, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.

Испанский клуб уже отправил запрос чемпионам Бельгии, чтобы узнать цену и условия трансфера 18-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что за Вермеереном также следят Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Барселона.

Несмотря на юный возраст, Вермеерен – лидер Антверпена. На его счету уже 66 матчей, 3 гола и 8 ассистов за родной клуб. Также он уже успел сыграть 2 матча за сборную Бельгии.

После 21 тура Антверпен занимает лишь 6 место в чемпионате Бельгии. В Лиге чемпионов команда Марка ван Боммеля заняла четвертое место в группе с Барселоной, Порту и Шахтером.