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Атлетико получил конкурента в борьбе за форварда Ювентуса

Новости футбола Вчера, 11:38
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Атлетико получил конкурента в борьбе за форварда Ювентуса Атлетико получил конкурента в борьбе за форварда Ювентуса

Чтобы оформить подписание форварда Ювентуса Мойзе Кина, мадридскому Атлетико придется выиграть конкуренцию у ещё одного клуба из-за предела Аппенин.

По сообщению La Gazzetta dello Sport, интерес к 23-летнему нападающему так же выражает французский Ренн, который хочет арендовать итальянца.

Как считает пресса в Италии, переход в клуб Лиги 1 пошел бы Кину на пользу, опираясь на выступления форварда в ПСЖ на правах аренды с Эвертона в сезоне 2020/2021.

Сам ж нападающий предпочитает выступать в Английской Премьер-лиге, хоть в стане «ирисок» он себя не успел проявить подобающим образом.

В нынешнем сезоне Кин принял участие в 12 матчах Ювентуса в Серии А, но результативными действиями в них не отметился. В стан клуба из Турина форвард перешел летом 2023 года из Эвертона за 30 миллионов евро.

С Ювентусом он подписал двухгодичный контракт, а Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.

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