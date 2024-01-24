Атлетико готовит документы для трансфера звезды Антверпена

Звезда Антверпена Артур Вермеерен находится в шаге от перехода в мадридский Атлетико. Как сообщает Фабрицио Романо, испанский клуб уже готовит документы для того, которые отправит на подпись в Антвперпен.

Также сегодня Атлетико проведет последний этап переговоров с самим футболистом и его окружением. чтобы обговорить последние детали контракта.

Трансфер Вермеерена обойдется Атлетико в 22 миллиона евро + бонусы.

Несмотря на юный возраст, Вермеерен является лидером Антверпена. На его счету 66 матчей, 3 гола и 8 ассистов за первую команду. Также он уже успел сыграть 2 матча за национальную сборную Бельгии.

После 21 тура Антверпен занимает шестое место в чемпионате Бельгии. В Лиге чемпионов команда Марка ван Боммеля заняла четвертое место в группе с Барселоной, Порту и Шахтером.