Астон Вилла добилась победы над АЗ в домашнем матче Лиги Конференции

В четверг, 9 ноября, Астон Вила на своем стадионе принимала АЗ Алкмар в рамках четвертого тура Лиги Конференций.

На третьей минуте Астон Вила открыла счет, но после просмотра ВАР, арбитр отменил гол Лангле. В первом тайме хозяева играли лучше, но забить им больше на удалось. Команды ушли на перерыв при нулевой ничьей.

На старте второго тайма нидерландская команда вышла вперед. На 52-й минуте Павлидис открыл счет в матче. Хотя уже через девять минут счет снова стал равным, благодаря голу Диегу Карлоса. Астон Вила продолжала доминировать на футбольном поле и, в итоге, смогла вырвать победу. На 81-й минуте Оли Уоткинс принес победу своей команде.

Астон Вила, благодаря этой победе, идет на второй строчке группе Е и имеет в активе девять очков.

Лига Конференций. Группа Е

Астон Вила - АЗ

Голы: 0:1 - 52 Павлидис, 1:1 - 61 Диегу Карлос, 2:1 - 81 Уоткинс