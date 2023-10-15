Арсенал вступает в борьбу с Барселоной за игрока Антверпена

Следующим летом Барселона планирует подписать нового опорного игрока, предпочтительно молодого, который может заменить Ориоля Ромеу. Игрок Антверпена Артур Вермерен входит в их список, но «блаугранас» придется столкнуться с конкуренцией со стороны других клубов, в том числе со стороны лондонского Арсенала. Испанское издание Sport сообщает, что на данный момент именно «канониры» имеют преимущество в борьбе за подписание полузащитника.

По данным Transfermarkt стоимость контракта 18-летнего игрока составляет€17 млн, ожидается что Антверпен запросит за игрока немного большую сумму, но она вряд ли будет превышать€20 млн и английский клуб эта цена устраивает.

У Барселоны же сейчас более трудное финансовое положение и если оно улучшиться в ближайшие месяцы, то они могут также сделать предложение игроку. Хотя, считается, что они больше сместили свое внимание на 18-летнего игрока Коринтианс Габриэля Москардо.

Артур Вермерен выступает в Антверпене с прошлого сезона и отыграл за команду 38 матчей в которых забил один гол. В текущем сезоне он также принимает активное участие в игре команды и в большинстве случаев выходит на поле в стартовом составе. Не смотря на достаточно юный возраст Вермерен уже успел дебютировать в национальной команде Бельгии, хоть и сыграл всего несколько минут. В последнем матче своей сборной с Австрией Вермерен на 87-ой минуте сменил Бакайоко и отыграл на поле десять минут.