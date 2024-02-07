Арсенал отдаст своего вингера в аренду на Родину

Бразильский вингер Арсенала Маркиньос продолжит карьеру во Флуминенсе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

20-летний футболист присоединится к новой команде на правах аренды. У Флуминенсе будет право выкупить контракт игрока.

Стороны уже достигли предварительной договоренности. В ближайшие дни клубы рассчитывают завершить оформление сделки, после чего о переходе должны объявить официально.

Маркиньос перешел в Арсенал в июле 2022 года из Сан-Паулу. Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.

Первую часть сезона бразилец провел в аренде во французском Нанте. В Лиге 1 вингер провел семь матчей, отметившись одной голевой передачей.