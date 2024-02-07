Арсенал отдаст своего вингера в аренду на Родину
Новости футбола Сегодня, 12:26
Арсенал отдаст своего вингера в аренду на Родину
Бразильский вингер Арсенала Маркиньос продолжит карьеру во Флуминенсе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
20-летний футболист присоединится к новой команде на правах аренды. У Флуминенсе будет право выкупить контракт игрока.
Стороны уже достигли предварительной договоренности. В ближайшие дни клубы рассчитывают завершить оформление сделки, после чего о переходе должны объявить официально.
- Читайте также: Арсенал включил в заявку на плей-офф Лиги чемпионов летнего новичка, не игравшего с августа
Маркиньос перешел в Арсенал в июле 2022 года из Сан-Паулу. Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.
Первую часть сезона бразилец провел в аренде во французском Нанте. В Лиге 1 вингер провел семь матчей, отметившись одной голевой передачей.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 17:56 Дани Алвес дал показания в обвинении о сексуальном насилии. Вот его полное заявление
Новости футбола Сегодня, 17:17 Кубок африканских наций. Определились два финалиста турнира
Новости футбола Сегодня, 16:54 Переигровка Кубка Англии. Челси без лишних проблем прошел в следующий раунд
Новости футбола Сегодня, 16:41 Барселона судится с российским клубом из-за трансфера бразильского футболиста
Новости футбола Сегодня, 15:46 ВИДЕО. В матче Нигер - Марокко забит один из самых странных голов в истории футбола
Новости гольфа Сегодня, 14:27 Один из лучших гольфистов в истории примет участие в турнире, который пройдет на следующей неделе
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:56 Дани Алвес дал показания в обвинении о сексуальном насилии. Вот его полное заявление Новости футбола Сегодня, 17:17 Кубок африканских наций. Определились два финалиста турнира Новости футбола Сегодня, 17:08 Определились финальные пары КАН и Кубка Азии, Челси хочет Мичела. Daily Digest за 7 февраля Новости футбола Сегодня, 17:03 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:58 Слоны сильнее Леопардов. Кот-д'Ивуар стал вторым финалистом Кубка африканских наций Новости футбола Сегодня, 16:54 Переигровка Кубка Англии. Челси без лишних проблем прошел в следующий раунд Новости футбола Сегодня, 16:41 Барселона судится с российским клубом из-за трансфера бразильского футболиста Новости футбола Сегодня, 15:46 ВИДЕО. В матче Нигер - Марокко забит один из самых странных голов в истории футбола Новости футбола Сегодня, 15:44 Ключевой нападающий Жироны провел тренировку перед матчам с Реалом Новости футбола Сегодня, 15:28 Барселону ожидают кардинальные изменения состава летом
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Филадельфия Сиксерс – Голден Стэйт Уорриорз прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол Сегодня Майами Хит – Сан-Антонио Сперс прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол Сегодня Бостон Селтикс – Атланта Хокс прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол 08 фев 2024 Анадолу Эфес — Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Хоккей 08 фев 2024 Финляндия – Швейцария прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Футбол 08 фев 2024 Антальяспор – Бешикташ прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 Хоккей 08 фев 2024 Чехия – Швеция прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Футбол 08 фев 2024 Аль-Наср – Аль-Хиляль прогноз и ставки на матч 8 февраля Баскетбол 08 фев 2024 Валенсия - Олимпиакос прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол 08 фев 2024 Олимпия Милан — Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года