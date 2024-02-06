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Арсенал включил в заявку на плей-офф Лиги чемпионов летнего новичка, не игравшего с августа

Новости футбола Сегодня, 11:58
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Арсенал включил в заявку на плей-офф Лиги чемпионов летнего новичка, не игравшего с августа Арсенал включил в заявку на плей-офф Лиги чемпионов летнего новичка, не игравшего с августа

Защитник Арсенала Юриен Тимбер, похоже, близок к полноценному возвращению в строй. Лондонский клуб внес футболиста в заявку на матчи плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, Тимбер получил тяжелую травму в матче 1-го тура Английской Премьер-лиги против Ноттингем Форест. Это был всего лишь второй официальный матч голландца в составе Канониров. С того времени он восстанавливался после разрыва передней крестообразной связки правого колена.

22-летний футболист перешел в Арсенал минувшим летом из амстердамского Аякса. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Голландец заключил с Канонирами контракт до лета 2028 года.

Подающий надежды защитник является воспитанником Аякса. Всего он провел за клуб из Амстердама 121 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

За выход в четвертьфинал Лиги чемпионов Арсенал сразится с Порту. На Драгау команды сыграют 21 февраля, а ответный матч в Лондоне пройдет 12 марта.

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