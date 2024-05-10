Известный инсайдер рассказал о будущем молодой звезды ПСЖ

Молодой талант ПСЖ Хави Симонс нынешний сезон проводит на правах аренды в немецком РБ Лейпциг. Там он может и остаться, но на некоторых условиях.

Фабрицио Романо опроверг сегодняшние заявления о том, что нидерландец переберется в стан «быков» на постоянной основе. Инсайдер отметил, что в принципе продажа Симонса не стоит на повестке дня. Более того, немецкий клуб постоянный переход просто не может себе позволить.

Но, Романо добавил, что Симонс может продолжить выступления в РБ Лейпциг на правах аренды и именно такой вариант является приоритетным для ПСЖ. Полузащитника временно также могут отдать в Барселону, так как Хави тоже заинтересован в нём.

Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ готов отпустить Симонса за сумму, начиная от 100 миллионов евро.