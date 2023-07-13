"Арсенал" не смог победить клуб Второй Бундеслиги в товарищеском матче

Лондонский “Арсенал” в товарищеском матче сыграл вничью с немецким “Нюрнбергом” со счетом 1:1. Матч состоялся в Нюрнберге на стадионе “Макс-Морлок-Штадион”.

В начале матча счет открыл Букайо Сака. В начале второго тайма немецкий клуб от поражения спас японец Кандзи Окунуки.

“Нюрнберг” Нюрнберг, Германия – “Арсенал” Лондон, Англия - 1:1 (0:1)

Голы: Сака, 7 - 0:1, Окунуки, 62 - 1:1

“Нюрнберг”: Матения (Клаус, 46), Валентини (Гьямера, 68), Лоуренс (Гюрлеен, 68), Иван Маркес (Хюбнер, 68), Хандверкер (Кастроп, 68), Браун, Гайс (Луне, 68), Дэли (Дафернер, 68), Дуа (Голлер, 46), Хаяси (Локемпер, 68), Окунуки (Шляймер, 68).

“Арсенал”: Рэмсдейл (Хейн, 46), Уайт (Уолтерс, 77), Габриэл (Трасти, 60), Салиба (Соареш, 46), Кивер (Тирни, 46), Парти (Жоржиньо, 46), Фабиу Виейра (Нванери, 60), Сака (Габриэл Жезус, 46), Троссард (Балогун, 55), Нелсон (Хавертц, 46), Нкетиа (Льюис-Скелли, 78).

“Арсенал” в прошлом сезоне финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Таким образом, лондонский клуб завоевал право сыграть в Лиге чемпионов сезона-2023/2024. “Нюрнберг” занял 14-е место в чемпионате Второй Бундеслиги и не сумел завоевать повышение в классе.