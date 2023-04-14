"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за талантливого англичанина

"Арсенал" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к защитнику “Суонси” и молодежной сборной Англии Натану Вуду, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, лондонские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Контракт игрока с “лебедями” истекает летом 2024 года, поэтому купить его можно будет по сниженной цене.

В нынешнем сезоне 20-летний Вуд провел за “Суонси” 38 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал одну голевую передачу.

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