"Челси" хочет закрыть еще одну проблемную позицию

По информации журналиста Низара Кинселлы, лондонский “Челси” надеется подписать вратаря ближайшим летом.

В клубе выразили недовольство игрой текущих голкиперов Кепы Аррисабалаги и Эдуара Менди.

В списке вероятных новичков “синих” числятся Андре Онана из “Интера”, Грегор Кобель из “Боруссии” Дортмунд и Давид Райя из “Брентфорда”.

Если трансфер состоится, то либо Кепа, либо Менди покинут команду.