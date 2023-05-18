"Арсенал” готов продать конкурента Зинченко

Лондонский “Арсенал” готов продать своего защитника Кирана Тирни в предстоящее трансферное окно.

По словам журналиста Мэтта Лоу, 25-летний шотландец выразил недовольство своим игровым временем в столице Великобритании.

По данным источника, молодой футболист хочет присоединиться к команде, где он сможет играть чаще.

Известно, что в его услугах заинтересован “Ньюкасл”, который имеет хорошие шансы на выход в Лигу чемпионов в следующем сезоне.