Арсен Венгер рассказал, какие топ-клубы Испании "охотились" за ним

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер вспомнил о том, какие клубы хотели пригласить его на работу во времена, когда он руководил английской командой.

В частности, в услугах наставника были заинтересованы испанские топ-клубы.

«Во время моей работы в «Арсенале» «Реал» два или три раза пытался подписать меня. «Барселона» также делала попытку», – сказал Венгер в интервью BeIN Sports.

Арсен Венгер возглавлял лондонский «Арсенал» с 1996 по 2018 годы и за это время стал живой легендой английской команды.

Под руководством французского специалиста клуб трижды становился чемпионом Англии и семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Кроме “канониров” Венгер также работал во Франции с «Монако», «Нанси». Кроме того, он был главным тренером японского клуба «Нагоя Грампус Эйт».

После ухода из «Арсенала» Венгер остался в большом футболе и получил одну из руководящих должностей в ФИФА.