Легендарный французский тренер Арсен Венгер составил список четырех лучших команд в АПЛ.

Бывший тренер лондонского клуба «Арсенал» также включил в него и свою бывшую команду.

«Я всегда говорю, что чувствую на самом деле. На самом деле, я верю, что «Тоттенхэм» может стать одним из претендентов на чемпионство. Они приобрели отличного игрока Джеймса Мэдисона, который связывает опорную зону полузащиты и атаку и приносит команде техническое мастерство.

Кроме того, они приобрели исключительного игрока Микки ван де Вена. Раньше у них были проблемы в этой зоне, но перемещение Сона в центр очень хорошо сработало.

Что касается лучшей четверки в АПЛ, я считаю, что это «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и, конечно же, «Сити». В данный момент они выглядят наиболее сильными командами в лиге», - приводит Венгера слова beIN Sports.