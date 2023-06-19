Армения на 90-й минуте вырвала победу в матче отбора Евро-2024

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года сборная Армении на своем поле обыграла сборную Латвии со счетом 2:1.

На 35-й минуте счет открыл Наир Тикнизян, но в середине второго тайма счет сравнял Робертс Савальниекс. Победу армянам принес гол в концовке встречи Тиграна Барсегяна.

Армения – Латвия - 2:1 (1:0)

Голы: Тикнизян, 35 - 1:0, Савальниекс, 67 - 1:1, Барсегян, 90 (с пенальти) - 2:1

Армения: Чанчаревич, Ароян, Мкртчян, Арутюнян, Тикнизян, Селараян (Серобян, 77), Сперцян, Иву (Арутюнян, 90), Дашян, Бриаско (Бичахчян, 33), Ранос (Барсегян, 77).

Латвия: Пуриньш, Савальниекс, Ошс (Стуглис, 70), Балодис, Юрковскис, Цыганик (Дашкевичс, 64), Яунземс (Тонишев, 64), Тоберс, Савельев, Гутковский (Кроллис, 65), Улдрикис (Регжа, 85).