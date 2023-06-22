Англия стартовала с победы на молодежном Евро-2023

В матче 1-го тура группового турнира молодежного чемпионата Европы-2023 сборная Англии обыграла сборную Чехии со счетом 2:0.

Победу английской национальной команде принесли голы Джейкоба Рэмси и Эмиля Смит-Роу.

Во 2-м туре Англия сыграет с Израилем, Чехия сыграет с Германией. Матчи состоятся 25 июня.

Чехия - Англия - 0:2 (0:0)

Голы: Рэмзи, 47 - 0:2, Смит-Роу, 90+4 - 0:2

Чехия: Ярош, Габриэл, Витик, Гранач, Цедидла, Черв, Калоч (Валента, 81), Шульц (Данек, 66), Жамбурек (Карабец, 66), Кушей (Юрасек, 60), Сейк (Фила, 66).

Англия: Траффорд, Гарнер, Харвуд-Беллис, Колвилл, Ааронс (Эллиотт, 88), Джонс, Гомес (Скипп, 79), Рэмси, Мадуэке (Смит-Роу, 79), Гиббс-Уайт (Джонсон, 88), Гордон (Арчер, 78).