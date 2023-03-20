Англия понесла серьезнейшие потери перед матчами с Италией и Украиной

Сборная Англии не сможет рассчитывать на трех футболистов в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2024 против сборных Италии и Украины, сообщает пресс-служба “трех львов”.

Из-за травм поединки пропустят вратарь Ник Поуп, полузащитник Мэйсон Маунт и нападающий Маркус Рэшфорд. В связи с этим в сборную Англии вызван вратарь Фрэйзер Форстер.

Матч Италия - Англия состоится 23 марта. Матч Англия - Украина пройдет 26 марта.

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