Англия одержала вторую победу на молодежном Евро-2023

В матче 2-го тура группового турнира молодежного чемпионата Европы-2023 сборная Англии обыграла сборную Израиля со счетом 2:0.

Победу английской национальной команде принесли голы Энтони Гордона и Эмиля Смит-Роу.

Англия, набрав шесть очков, занимает первое место в группе С и гарантировала себе выход в плей-офф. Израиль с 1 очком опустился на последнее, четвертое место.

Англия U21 - Израиль U21 - 2:0 (1:0)

Голы: Гордон, 16 - 1:0, Смит-Роу, 69 - 2:0

Англия: Траффорд, Гарнер, Харвуд-Беллис, Колвилл, Джонсон, Гомес (Эллиотт, 70), Джонс, Мадуэке (Палмер, 60), Смит-Роу (Скипп, 70), Гиббс-Уайт (Рэмси, 79), Гордон (Арчер, 61).

Израиль: Перец, Джабер, Лемкин, Коэн, Ревиво, Гандельман, Лайоус (Хофмейстер, 59), Глоч, Халаили (Хаяй, 46), Азулай (Горно, 59), Тургеман (Билу, 76).