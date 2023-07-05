Англия одержала разгромную победу в полуфинале молодежного чемпионата Европы

В матче ½ финала молодежного чемпионата Европы сборная Англии разгромила сборную Израиля со счетом 3:0. Матч состоялся в грузинском городе Батуми на стадионе “Батуми Арена”.

Англичане могли открыть счет на 17-й минуте, но Морган Гиббс-Уайт не реализовал пенальти. В итоге счет был открыт на 42-й минут, гол забил все тот же Гиббс-Уайт с передачи Коула Палмера. В середине второго тайма преимущество английской национальной команды увеличил Палмер, которому ассистировал Эмиль Смит-Роу. В концовке встречи счет довел до крупного Кэмерон Арчер с передачи Палмера.

В финале Англия сыграет с победителем матча Испания - Украина.

Израиль U21 – Англия U21 - 0:3 (0:1)

Голы: Гиббс-Уайт, 41 - 0:1, Палмер, 63 - 0:2, Арчер, 90 - 0:3

На 17-й минуте Гиббс-Уайт не реализовал пенальти.

Израиль U21: Царфати, Джабер, Коэн, Лемкин, Ревиво, Хаяй (Халайли, 56), Гандельман (Парада, 89), Глух, Азулай (Билу, 75), Тургеман (Абу-Руми, 89), Лейус (Маркович, 56).

Англия U21: Траффорд, Харвуд-Беллис, Колуилл, Томас, Палмер, Смит-Роу (Эллиотт, 74), Гомес (Скипп, 79), Джонс (Дойл, 88), Гарнер, Гиббс-Уайт (Мадуэке, 79), Гордон (Арчер, 74).