АНГ РУ
Главная Новости Англия одержала разгромную победу в полуфинале молодежного чемпионата Европы

Англия одержала разгромную победу в полуфинале молодежного чемпионата Европы

Новости футбола Сегодня, 13:57
Англия одержала разгромную победу в полуфинале молодежного чемпионата Европы Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен

В матче ½ финала молодежного чемпионата Европы сборная Англии разгромила сборную Израиля со счетом 3:0. Матч состоялся в грузинском городе Батуми на стадионе “Батуми Арена”.

Англичане могли открыть счет на 17-й минуте, но Морган Гиббс-Уайт не реализовал пенальти. В итоге счет был открыт на 42-й минут, гол забил все тот же Гиббс-Уайт с передачи Коула Палмера. В середине второго тайма преимущество английской национальной команды увеличил Палмер, которому ассистировал Эмиль Смит-Роу. В концовке встречи счет довел до крупного Кэмерон Арчер с передачи Палмера.

В финале Англия сыграет с победителем матча Испания - Украина.

Израиль U21 – Англия U21 - 0:3 (0:1)
Голы: Гиббс-Уайт, 41 - 0:1, Палмер, 63 - 0:2, Арчер, 90 - 0:3

На 17-й минуте Гиббс-Уайт не реализовал пенальти.

Израиль U21: Царфати, Джабер, Коэн, Лемкин, Ревиво, Хаяй (Халайли, 56), Гандельман (Парада, 89), Глух, Азулай (Билу, 75), Тургеман (Абу-Руми, 89), Лейус (Маркович, 56).

Англия U21: Траффорд, Харвуд-Беллис, Колуилл, Томас, Палмер, Смит-Роу (Эллиотт, 74), Гомес (Скипп, 79), Джонс (Дойл, 88), Гарнер, Гиббс-Уайт (Мадуэке, 79), Гордон (Арчер, 74).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Израиль (до21) Англия (до21) Молодёжный чемпионат Европы U21
Популярные новости
"Манчестер Юнайтед" купил полузащитника сборной Англии Новости футбола Сегодня, 11:54 "Манчестер Юнайтед" купил полузащитника сборной Англии
ПСЖ объявил о назначении нового главного тренера Новости футбола Сегодня, 11:32 ПСЖ объявил о назначении нового главного тренера
"Барселона" закрыла сделку по трансферу бразильского суперталанта Новости футбола Вчера, 15:15 "Барселона" закрыла сделку по трансферу бразильского суперталанта
"Ньюкасл" купил полузащитника "Милана" за 70 млн евро Новости футбола 03 июл 2023, 14:33 "Ньюкасл" купил полузащитника "Милана" за 70 млн евро
Сборная Украины вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы Новости футбола 02 июл 2023, 16:53 Сборная Украины вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы
Килиан Мбаппе потребовал огромную сумму от "Реала" Новости футбола 02 июл 2023, 16:42 Килиан Мбаппе потребовал огромную сумму от "Реала"
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:15 Президент ПСЖ высказался о будущем Килиана Мбаппе Новости футбола Сегодня, 13:57 Англия одержала разгромную победу в полуфинале молодежного чемпионата Европы Новости футбола Сегодня, 13:55 "Манчестер Юнайтед" собирается увеличить предложение по трансферу вратаря "Интера" Новости футбола Сегодня, 13:43 "Арсенал" договорился о переходе одного из лидеров "Аякса" Новости футбола Сегодня, 13:30 "Реал" договорился о переходе "турецкого Месси" Новости футбола Сегодня, 13:15 ПСЖ хочет купит воспитанника "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 12:55 "Интер" продлил контракт с основным защитником Новости футбола Сегодня, 12:43 Бразилец из "Манчестер Юнайтед" может перейти в клуб из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 12:30 "Милан" хочет купить нападающего сборной Испании Новости футбола Сегодня, 12:15 "Барселона" объявила о переходе защитника сборной Испании
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Годой Крус - Платенсе 5 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Испания U21 - Украина U21 5 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Тигре - Банфилд 5 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Росарио Сентраль - Эстудиантес 5 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сан-Паулу - Палмейрас 6 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 6 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Америка Минейро - Коринтианс 6 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ривер Плейт - Колон 6 июля 2023 года Футбол 06 июл 2023 Прогноз на матч Сармьенто - Тальерес 7 июля 2023 года Футбол 06 июл 2023 Прогноз на матч Архентинос Хуниорс - Институто 7 июля 2023 года