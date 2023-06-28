Англия одержала победу над Германией в матче молодежного чемпионата Европы

В матче 3-го тура группового турнира молодежного чемпионата Европы (U21) сборная Англии обыграла сборную Германии со счетом 2:0.

Победу английской команде принесли голы Кэмерона Арчера и Харви Эллиотта.

Англия, набрав девять очков, заняла первое место в группе С и вышла в четвертьфинал. Германия с 1 очком финишировала на последнем, 4-м месте, и завершила выступления на турнире.

Англия U21 – Германия U21 - 2:0 (2:0)

Голы: Арчер, 4 - 1:0, Эллиотт, 21 - 2:0

Англия: Траффорд, Джонсон (Ааронс, 59), Брэнтуэйт, Крессуэлл, Томас, Скипп, Эллиотт, Рэмзи (Смит-Роу, 59), Палмер, Мадуэке (Гарнер, 59), Арчер (Гордон, 69).

Германия: Атуболу, Вагноман (Фишер, 14), Биссек, Дардаи, Матричани (Нетц, 46), Краус, Вайсхаупт (Алиду, 68), Кайтель (Бекер, 81), Штиллер, Шаде, Вайпер (Нганкам, 67).