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Англия, Дания и другие европейские федерации отказались играть против российских команд U17

Новости футбола Сегодня, 15:12
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Англия, Дания и другие европейские федерации отказались играть против российских команд U17 Фото: pexels.com / Автор - Mathias Reding

Европейский футбол отреагировал на решение УЕФА допустить к соревнованиями сборную России U17. Ряд федераций заявили, что не будут играть против российской команды.

Напомним, что 26 сентября УЕФА ослабил полный запрет на участие российских команд в своих соревнованиях. Российским командам U17 разрешили играть в международных соревнованиях без флага, гимна, российской формы и на нейтральных полях.

В УЕФА подтвердили, что осуждают российскую агрессию против Украины, но считают, что дети не должны отвечать за действия взрослых.

Однако многие ассоциации выступили против такого решения УЕФА.

Англия заявила, что не будет играть с россиянами ни в одной возрастной категории. Позже это решение поддержали Украина, Польша, Латвия, Литва, Швеция, Дания, Финляндия и Норвегия.

Все ассоциации высказали солидарность Украине и неизменны в своем решении, что участие всех российских и белорусских команд должно быть запрещено.

Напомним, что российские клубы и сборные были отстранены от всех международных соревнований после начала полномасштабной войны на территории Украины 24 февраля 2022 года. На данный момент российская национальная сборная не проводит никаких официальных матчей, а лишь периодически проводит спарринги. Российские клубы не участвуют в международных турнирах, например, Лиге чемпионов УЕФА или Лиге Европы УЕФА.

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Россия (до17) Молодёжный чемпионат Европы U17
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