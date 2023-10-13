Англия - Австралия: где и когда смотреть онлайн товарищеский матч

Во время первых матчей октября национальная сборная Англии пропускает тур в своей квалификационной группе. А отбор на ЧМ 2026 в Азии стартует только в ноябре. Поэтому обе команды решили заполнить паузу товарищеским матчем.

Игра между Англией и Австралией состоится в Лондоне на “Уэмбли”. Начало игры в 20:45 по среднеевропейскому времени (19:45 Лондон и 05:45 Сидней).

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