Англия - Австралия: где и когда смотреть онлайн товарищеский матч
Новости футбола Сегодня, 04:56
Фото: facebook.com/EnglandTeam / Автор неизвестен
Во время первых матчей октября национальная сборная Англии пропускает тур в своей квалификационной группе. А отбор на ЧМ 2026 в Азии стартует только в ноябре. Поэтому обе команды решили заполнить паузу товарищеским матчем.
Игра между Англией и Австралией состоится в Лондоне на “Уэмбли”. Начало игры в 20:45 по среднеевропейскому времени (19:45 Лондон и 05:45 Сидней).
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Ниже мы подготовили для вас информацию, где можно увидеть этот матч в вашей стране.
- Армения - Fast Sports 2
- Болгария - Play Diema Xtra, Diema Sport 2
- Израиль - Sport 2
- Латвия - Viaplay Latvia
- Литва - Viaplay Lithuania
- Польша - Polsat Sport Premium 3
- Украина - MEGOGO Football 4
- Эстония - Viaplay Estonia
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