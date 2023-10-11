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Прогноз на матч Англия — Австралия 13 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Англия - Австралия прогноз
Англия Англия
Международные товарищеские матчи 13 окт 2023, 14:45 Англия - Австралия
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Международные, London, Уэмбли
Австралия Австралия
Обзор Н2Н Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.85
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В товарищеском матче встретятся сборные Англии и Астралии. Матч состоится на стадионе Уэмбли в Лондоне в пятницу, 13 октября. Начало встречи запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Англия

Англичанам в октябре предстоит только один официальный матч — 17 числа против сборной Италии. В рамках подготовки к этому поединку родоначальники футбола померяются силами в оварищеском матче со сборной Австралии.

В отборе на Евро-2024 дела у сборной Англии идут отлично. Уже в следующем матче подопечные Гарета Саутгейта могут оформить путевку в Германию с первого места в группе. Подозреваю, что в этом матче наставник «трех львов» проверит ближайший резерв.

Австралия

Австралия готовится к старту отборочного турнира на Чемпионат Мира-2026, который намечен на 21 ноября матчем против Палестины. А в январе 2024-го австралийская сборная примет участие в Кубке Азии.

Поэтому для подопечных Грэма Арнольда будет полезным такой матч, где можно проверить свои силы на фоне сильного соперника. К слову, после Англии сборная Австралии сыграет против команды Новой Зеландии.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Англия проиграла лишь один матч из последних 12-ти.
  • Австралия не может победить три матча кряду.
  • Между собой команды встречались дважды и обменялись победами.

Прогноз

Англия, конечно, большой фаворит, но это товарищеский матч, где команды не будут делать огромный акцент на достижении результата. Думаю, встреча пройдет в неспешном ключе и с минимумом забитых голов. Моя ставка — Тотал Меньше 3.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.85
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