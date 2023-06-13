Андрей Ярмоленко покинул клуб из ОАЭ

Пресс-служба “Аль-Айна” на официальном сайте объявила об уходе украинского футболиста Андрея Ярмоленко.

Контракт форварда с клубом из Объединенных Арабских Эмиратов истекает 30 июня 2023 года и стороны приняли решение не продлевать соглашение. Таким образом, украинец станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

33-летний Ярмоленко выступал за “Аль-Айн” с 2022 года. Всего он провел за клуб 33 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.