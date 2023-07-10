Андрей Шевченко может возглавить европейскую сборную

Украинец Андрей Шевченко может стать главным тренером сборной Боснии и Герцеговины, сообщает BH Live со ссылкой на журналиста Лоренцо Лепоре.

По сведениям источника, руководство боснийской федерации футболиста рассматривает кандидатуру украинского специалиста в качестве одного из вариантов. В данный момент стороны ведут переговоры.

46-летний Шевченко в настоящее время является безработным. Ранее он тренировал сборную Украины и “Дженоа” из Генуи. Под руководством Шевченко украинская национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата Европы-2020. С “Дженоа” работа украинца была менее удачной и он был уволен спустя всего спустя три месяца после назначения, так как клуб под его руководством одержал всего одну победу в 11 матчах.

Сборная Боснии и Герцеговины неудачно начала выступления в отборочного турнире чемпионата Европы-2024. Боснийцы смогли обыграть только Исландию (3:0), но при этом проиграли Люксембургу (0:2), Португалии (0:3) и Словакии (0:2). Следующий матч сборная Боснии проведет 8 сентября на своем поле со сборной Лихтенйштейна.