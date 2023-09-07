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Андерлехт подписал еще одного звездного футболиста

Новости футбола Сегодня, 07:30
Андерлехт подписал еще одного звездного футболиста Фото: твиттер Андерлехта

Бельгийский «Андерлехт» завершил трансфер игрока сборной Бельгии, 30-летнего нападающего Торгана Азара.

Бывший футболист дортмундской «Боруссии» подписал контракт с титулованным клубом из Брюсселя на три года.

По информации от портала Transfermarkt, стоимость трансфера Эдена Азара составила четыре миллиона евро.

В составе немецкой команды он играл с лета 2019 года. В прошлом сезоне он потерял место в стартовом составе, из-за чего зимой был отправлен в аренду в нидерландский клуб ПСВ, где провел 13 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

В составе “Боруссии” звездный футболист провел большую часть своей карьеры. За немецкую команду он сыграл 180 матчей, забил 44 гола и сделал столько же голевых передач.

До переезда в Германию он играл за бельгийский "Зюлте-Варегем" и французский "Ланс" во Франции.

Азар является действующим игроком сборной Бельгии. В составе главной команды страны он сыграл 47 матчей и забил 9 голов.

Напомним, что минувшим летом “Андерлехт” пополнился вратарем сборной Дании Каспером Шмейхелем. В прошлом сезоне команда полностью провалилась, финишировав лишь на 11-й строчке.

Стивен Перес Стивен Перес эксперт Dailysports
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