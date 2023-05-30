Анчелотти все ближе к уходу из "Реала"

Наставник “Реала” Карло Анчелотти и его тренерский штаб не уверены в том, что останутся в клубе.

Как пишет The Athletic, не придал им уверенности и разговор с президентом клуба Флорентино Пересом, который поддержал тренерский штаб.

Источник пишет, что в личных разговорах он выражался двусмысленно относительно будущего наставника и его команды.

Тренерский штаб “Реала” описывает атмосферу в команде как "странную". Также специалисты выражают обеспокоенность относительно трансферной кампании.

Главный тренер клуба не верит в то, что “Реал” собрался инвестировать в средства для усиление проблемных позиций.