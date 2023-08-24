Анчелотти высказался о проблеме расизма вокруг Винисиуса

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти выразил свою позицию по поводу расизма, с которым сталкивается нападающий команды Винисиус Жуниор в Испании.

Как известно, вокруг бразильского футболиста постоянно возникают громкие скандалы на этой почве.

По словам итальянского тренера, проблему расизма нужно как можно скорее искоренить из мира футбола.

"Мы не можем жить с этой проблемой, мы должны попытаться ее искоренить. В первых матчах атмосфера вокруг Винисиуса улучшилась, и не было оскорблений. Надеюсь, что такого не произойдет, но есть правила, позволяющие судье прекратить игру. В трудные моменты я поддерживаю Винисиуса", - цитирует Анчелотти Marca.

В новом сезоне чемпионата Испании "Реал" провел два матча и в обоих праздновал успех.

В первом туре команда Анчелотти на выезде победила "Атлетик" со счетом 2:0, а во втором одержала победу над "Альмерией" со счетом 3:1. Винисиус выходил на поле в обоих встречах и отметился одним забитым голом.