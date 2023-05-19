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Анчелотти предстоит встреча с президентом "Реала"

Новости футбола Сегодня, 09:00
Анчелотти предстоит встреча с президентом "Реала" Фото: твиттер Реала

В ближайшее время президент мадридского "Реала" Флорентино Перес собирается обсудить планы главного тренера команды Карло Анчелотти на следующий сезон.

В ходе встречи Перес также хочет выяснить мнение тренера относительно повышения уровня состава.

Ожидается, что итальянец останется в клубе до конца следующего сезона.

Как пишут источники, большинство игроков из раздевалки "королевского клуба" надеются, что Анчелотти продолжит свою работу в команде.

Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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