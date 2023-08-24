Анчелотти оценил шансы Реала купить Мбаппе

Главный тренер мадридского “Реала” Карло Анчелотти сообщил, что королевский клуб точно не купит нападающего “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килиана Мбаппе в текущее летнее трансферное окно.

“Я на 100 процентов исключаю переход Мбаппе в ”Реал" этим летом. Я считаю, что наш состав укомплектован. Все игроки думают о нынешнем сезоне", - приводит слова Анчелотти Reuters.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов этим летом продать Мбаппе за 250 миллионов евро. Если трансфер не состоится, то клуб постарается продлить с игроком контракт, который действует до лета 2024 года. Новое соглашение может быть долгосрочным либо действовать до лета 2025 года. При этом в контракт будет включен пункт о фиксированной сумме отступных.

24-летний Мбаппе выступает за “Пари Сен-Жермен” с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро. Всего он провел за ПСЖ 260 матчей во всех турнирах, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.

Мбаппе с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 70 матчей, забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи. В составе сборной Франции Мбаппе ставился чемпионом мира в 2018 году и серебряным призером чемпионата мира-2022.