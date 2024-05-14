France Football раздумывает над тем, чтобы вручить Золотой мяч за 2020 год
Новости футбола Сегодня, 08:50
Matt Childs/Pool via Getty Images
В 2020 году церемония вручения Золотого мяча так и не состоялась из-за пандемии COVID-19. Однако футбольная общественность раскритиковала это решение France Football, поскольку сезон-2019/20 фактически был доигран во всех лигах и турнирах.
Как сообщает Diario Sport, France Football в ближайшее время может пересмотреть это решение и все же вручить Золотой мяч-2020.
Окончательное решение будет принято завтра.
Если французское издание пойдет на такой шаг, то облададелем Золотого мяча-2020 станет нападающий Барселоны Роберт Левандовски, который в то время выступал за Баварию.
В сезоне-2019/20 Левандовски забил 55 голов и оформил 10 ассистов в 47 матчах, а Бавария выиграла требл под руководством Ханси Флика.
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