France Football раздумывает над тем, чтобы вручить Золотой мяч за 2020 год

В 2020 году церемония вручения Золотого мяча так и не состоялась из-за пандемии COVID-19. Однако футбольная общественность раскритиковала это решение France Football, поскольку сезон-2019/20 фактически был доигран во всех лигах и турнирах.

Как сообщает Diario Sport, France Football в ближайшее время может пересмотреть это решение и все же вручить Золотой мяч-2020.

Окончательное решение будет принято завтра.

Если французское издание пойдет на такой шаг, то облададелем Золотого мяча-2020 станет нападающий Барселоны Роберт Левандовски, который в то время выступал за Баварию.

В сезоне-2019/20 Левандовски забил 55 голов и оформил 10 ассистов в 47 матчах, а Бавария выиграла требл под руководством Ханси Флика.