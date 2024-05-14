Спаллетти рассказал, насколько сформирован состав сборной Италии на Евро-2024

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал, что определился с составом Адзурри на предстоящий Евро-2024 на 70-80%.

"Я здесь, чтобы усовершенствовать эту команду, делать ее лучше. Я определился с составом на Евро-2024 на 70-80%. Однако остается еще 20%, которые могут принять тех, кто показывает нам, что они хотят быть частью команды, или выпустить тех, кто так думает.

Футболку Адзурри носят не только в течение двух часов тренировок или матчей, но и 24 часа в сутки, даже работая сверхурочно еще на пару часов в день.

Я закрываюсь в своем доме и пытаюсь каждую минуту анализировать, каким будет время, которое мы проведем в Германии, у нас открыто это окно для наших спортсменов. Мы не должны создавать ощущение общения с избалованными детьми, но общения с серьезными профессионалами", - сказал Спалетти.