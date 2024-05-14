Клуб АПЛ готов ввязаться в гонку Ман Юнайтед и Баварии за защитника Барселоны

Защитник Барселоны Рональд Араухо летом может помочь «блаугране» решить финансовые вопросы, так как уругваец привлекает к себе внимание множества топовых клубов, которые уже начали борьбу за него.

Так, попытку заполучить игрока, как сообщает Fichajes, предпримет Челси. После ухода Тьяго Силвы в центре обороны «пенсионеров» образуется пустота и именно уругвайцем ее хотят заполнить. Правда, за Араухо Челси ещё придётся побороться.

Множество игроков центра обороны уйдёт и у Манчестер Юнайтед, который также следит за центрбеком, а зимой Бавария предлагала за уругвайца 80 миллионов евро, но эта сумма не убедила Барселону отпустить игрока. Сейчас же такой чек вполне удовлетворит каталонский клуб.

Способствует уходу Араухо из Барселоны тот факт, что стороны не могут достичь консенсуса в переговорах по новому соглашению 25-летнего защитника, а нынешний контракт игрока истекает в 2026 году.