Брайтон хотел подписать звезду и лидера Челси прошлым летом

Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби подтвердил, что они хотели подписать звезду Челси Коула Палмера, сообщает The Atletic.

По словам итальянского специалиста, Чайки пытались привезти английского футболиста в Брайтон прошлым летом. Де Дзерби и команда думали, что он может стать топ-игроком.

"Качества Палмера очевидны. В этом сезоне он играет очень хорошо, забивает много голов, я не удивлен", - заявил Де Дзерби.

Напомним, что недавно полузащитник Челси Коул Палмер смог переписать историю Челси по одному интересному показателю. Англичанин стал первым в истории клуба, кто выиграл в один места награду лучшего футболиста и стал автором лучшего гола. До Палмера - это не удавалось никому в Челси.

В субботу, 11 мая Челси добыл волевую победу над Ноттингем Форест (3:2) в матче 37-го тура АПЛ. Как сообщает Opta, начиная с Boxing Day в декабре 2023 года только три команды набрали в Премьер-лиге больше очков, чем Челси (35). Это топ-3 команды этого сезона - Манчестер Сити, Арсенал и Ливерпуль.