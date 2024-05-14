Слот определился со своим ассистентом в Ливерпуле

Летом Ливерпуль впервые за 9 лет сменит главного тренера, и вместо Юргена Клоппа ожидается прибытие на «Энфилд» нидерландского специалиста Арне Слота, который уже начинает определять свой штаб в мерсисайдской команде.

Первым решением в этом вопросеESPNназывает трудоустройство Сипке Халсхофф ассистентом Слота. Оба специалиста работают вместе в Фейеноорде и 49-летний тренер переедет вместе со Слотом в Ливерпуль.

Слот и Халсхофф работали вместе в качестве тренеров в Камбюре в начале тренерской карьеры Слота в 2016 году, а год спустя Слот перешел в АЗ. В Фейеноорде они работают с 2022 года, а сам Халсхофф ещё был ассистентом Рональда Кумана в сборной Нидерландов.

Напомним, что тренерский штаб Клоппа в полном составе покинет Ливерпуль, а ассистент немца Пеп Лийндерс привлек к себе внимание со стороны РБ Зальцбург.