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Реал отказался платить «целое состояние» за молодого таланта

Новости футбола Сегодня, 10:20
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Реал отказался платить «целое состояние» за молодой талант Реал отказался платить «целое состояние» за молодой талант

В последнее время Реал был связан с защитником Лилля Лени Йоро, но, как оказывается, 18-летний талант в летнее трансферное окно на «Сантьяго Бернабеу» может и не появиться.

Cadena SER сообщает, что хоть «сливочные» и следят за ним, но признают, что он стоит огромных денег и Реал не готов выкладывать за него «целое состояние». Но, позиция центрального защитника после ухода Начо не будет пустовать.

Из аренды в Депортиво Алавес вернется Рафа Марин и, как сообщается, главный тренер Реала Карло Анчелотти рассчитывает на 21-летнего центрбека и ему предоставят место в основном составе, чтобы провести предсезонные сборы и стать четвертым центральным защитником «сливочных».

Ранее сообщалось, что Йоро потребовал у Лилля продать его в Реал. Французский клуб готов это сделать, но за сумму не менее, чем 100 миллионов евро.

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