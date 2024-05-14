Определилась первая полуфиналистка турнира WTA в Риме

Определилась первая полуфиналистка турнира WTA 1000 в Риме.

В четвертьфинальном поединке первая ракетка мира Ига Свентек противостояла 16-й ракетке Мэдисон Киз (США).

Польская теннисистка добыла убедительную победу в двух сетах - 6:1 и 6:3. Для победы первой ракетке мира понадобилось 1 час и 17 минут. По ходу встречи Ига допустила 1 двойную ошибку и выиграла 4 брейк-пойтна из 6.

Это была 5-я встреча теннисисток, полька выиграла 4 матча.

За выход в финал турнира Ига сразится с Коко Гофф (№3 WTA) или Чжэн Циньвень (№7 WTA).

What's Italian for déjà vu? 🔂



Top seed @iga_swiatek gets the better of Keys to progress to her third Rome semifinal!#IBI24 pic.twitter.com/3JvOMmtdlt — wta (@WTA) May 14, 2024

Свентек выигрывала большой турнир в Риме в 2021-м и 2022-м. На данный момент полька продлила свою серию из выигранных матчей на грунте до 10 подряд.