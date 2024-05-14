Определилась первая полуфиналистка турнира WTA в Риме
Новости тенниса Сегодня, 10:00
Фото: twitter.com/WTA/status
Определилась первая полуфиналистка турнира WTA 1000 в Риме.
В четвертьфинальном поединке первая ракетка мира Ига Свентек противостояла 16-й ракетке Мэдисон Киз (США).
Польская теннисистка добыла убедительную победу в двух сетах - 6:1 и 6:3. Для победы первой ракетке мира понадобилось 1 час и 17 минут. По ходу встречи Ига допустила 1 двойную ошибку и выиграла 4 брейк-пойтна из 6.
Это была 5-я встреча теннисисток, полька выиграла 4 матча.
За выход в финал турнира Ига сразится с Коко Гофф (№3 WTA) или Чжэн Циньвень (№7 WTA).
Свентек выигрывала большой турнир в Риме в 2021-м и 2022-м. На данный момент полька продлила свою серию из выигранных матчей на грунте до 10 подряд.
- WTA 1000, Рим. 1/4 финала
Ига Свентек (Польша) – Мэдисон Киз (США) – 6:1, 6:3
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