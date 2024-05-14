Сауль Альварес получил соперника для обязательной защиты титула IBF

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль “Канело” Альварес получил соперника для обязательной защиты титула IBF.

Организация постановила “Канело” провести защиту титула против Уильяма Скалла (22-0, 9 КО). У боксеров есть четыре недели для того, чтобы договориться о проведении боя.

The IBF has ordered the fight between Canelo and William Scull. Both teams have 4 weeks to reach an agreement or it will go to purse bid.#CaneloScull pic.twitter.com/MmUtH9oYCQ — AGON Sports & Events (@agon_boxing) May 14, 2024

Мексиканец Сауль Альварес последний бой провел в начале мая, уверенно победив своего соотечественника Хайме Мунгию. Это была четвертая успешная защита “Канело" своих титулов. В прошлом году он также одержал победу решением судей над Джермеллом Чарло и Джоном Райдером.

Скалл последний раз выходил в ринг в андеркарде боя Сауля и одержал победу.