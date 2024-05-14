Сауль Альварес получил соперника для обязательной защиты титула IBF
Новости бокса Сегодня, 09:40
Фото: twitter.com/agon_boxing
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль “Канело” Альварес получил соперника для обязательной защиты титула IBF.
Организация постановила “Канело” провести защиту титула против Уильяма Скалла (22-0, 9 КО). У боксеров есть четыре недели для того, чтобы договориться о проведении боя.
Мексиканец Сауль Альварес последний бой провел в начале мая, уверенно победив своего соотечественника Хайме Мунгию. Это была четвертая успешная защита “Канело" своих титулов. В прошлом году он также одержал победу решением судей над Джермеллом Чарло и Джоном Райдером.
Скалл последний раз выходил в ринг в андеркарде боя Сауля и одержал победу.
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