Реал Мадрид – Алавес прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.65 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Один из поединков 36-го тура чемпионата Испании будет сыгран во вторник в Мадриде, где на арене "Сантьяго Бернабеу" местный Реал примет Алавес. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Реал Мадрид

"Сливочные" в позапрошлом туре благодаря потере очков Барселоной в матче с Жироной досрочно стали чемпионом Испании. На текущий момент от ближайшего соперника Реал отделяет 15 очков, однако врядли команда Карло Анчелотти будет играть спустя рукава в оставшихся поединках.

На минувших выходных, к примеру, "сливочные" без проблем на выезде разобрались с Гранадой, отправив в ворота аутсайдера четыре безответных мяча. Что касается домашней статистики, то в столице Испании подопечные Карло Анчелотти не проиграли ни разу в 17-ти матчах, оформив при этом 15-ть побед.

Алавес

"Славные" также уже доигрывают сезон, однако в отличие от мадридского Реала ничем серьёзным Алавес похвастаться не может. Команда Луиса Гарсии Пласы занимает по итогам 35-ти сыгранных туров 11-е место в турнирной таблице и уже не имеет шансов догнать команды из топ-7.

На минувших выходных Алавес принимал в родных стенах Жирону и смог отобрать очки у новоиспечённого участника Лиги чемпионов, сыграв вничью 2:2. При этом спасительный мяч "уничтожители бобов" забили на 9-й компенсированной минуте. В 17-ти выездных поединках Алавес оформил всего три победы, проиграв в 9-ти случаях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Реал обыграл «славных» на выезде со счётом 1:0, забив единственный мяч на 90+2 минуте

Победная серия Реала в противостоянии с этим соперником насчитывает 4 поединка

В 4-х матчах из пяти последних в этом противостоянии сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Реал Мадрид – Алавес прогноз

Букмекеры не сомневаются в итоговой победе Реала, победу которого оценивают коэффициентом на уровне 1.35. Считаем, что Реал оформит уверенную победу в этом поединке и наша ставка «Тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.65.

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