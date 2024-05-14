WhoScored назвал команду 37-го тура английской Премьер-лиги
Новости футбола Сегодня, 10:41
Фото: Justin Setterfield/Getty Images
Статистический портал WhoScored назвал символическую команду 37-го тура английской Премьер-лиги.
Так, лучшим игроком предпоследнего тура чемпионата Англии, портал назвал полузащитника Манчестер Сити Бернарду Силву. Два ассиста португальца в матче с Фулхэмом (4:0) оценили в 8.53 балла.
В итоговую команду недели попали сразу три одноклубника Силвы - Рубен Диаш, Кевин Де Брюйне и Йошко Гвардиол.
Команда 37-го тура АПЛ от WhoScored:
После 37 туров в АПЛ лидирует Арсенал, опережая на одно очко Манчестер Сити. Но “горожане” сегодня вечером сыграют перенесенный матч 34-го тура против Тоттенхэма и смогут обойти “канониров” в таблице в случае победы.
Начало сегодняшнего поединка в Лондоне - в 21:00 по центрально европейскому времени.
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