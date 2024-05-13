Тоттенхэм – Манчестер Сити прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года представляет Сергей Коваль

Прогноз на матч П2(-1) Коэф.: 1.56 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

В рамках пропущенной встречи 34 тура АПЛ, между собой сыграют Тоттенхэм – Манчестер Сити. Прогноз на матч этих соперников подготовили эксперты Dailysports.

Тоттенхэм

«Шпоры» не могут похвастаться значимыми успехами в текущем сезоне, команда идет только пятой в чемпионате, отставание от первого квартета составляет 5 очков, при этом есть игра в запасе. Шансы на Лигу Чемпионов только теоретические, ведь нужны две победы на финише и осечка Астон Виллы в последнем туре, хотя в этом случае будут считать разницу мячей, которая пока лучше у конкурента.

В последнем туре Тоттенхэм одолел аутсайдера Бернли на своем поле со счетом 2:1, данный успех позволил прервать серию из четырех поражений подряд. С большой вероятностью, «шпоры» останутся пятыми, им сейчас не по зубам Мансити.

Манчестер Сити

«Горожане» мчат к очередному чемпионству, они пока вторые в АПЛ, но отстают от первого Арсенала всего на очко, при этом есть игра в запасе. Все в руках ребят Гвардиолы, им надо выиграть два матча, тогда неважно как сыграют конкуренты. Кроме того, команда сыграет еще и в финале Кубка Англии против Манчестер Юнайтед.

В последнем туре Мансити не заметил в гостях Фулхэм, одержав победу со счетом 4:0. Данный выигрыш стал для клуба уже седьмым подряд в чемпионате, что является ярким свидетельством хорошей формы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Соперники пересекались дважды в текущем сезоне, в АПЛ битва завершилась результативной ничьей – 3:3, в Кубке Англии «горожане» выиграли в гостях со счетом 1:0.

На своем поле у Тоттенхэма 13 побед и 5 поражений, ничьих еще не было.

Манчестер хорошо играет на выезде, 13 побед, две ничьи и три поражения.

Тоттенхэм – Манчестер Сити Прогноз

Афиша выглядит привлекательно, гости справедливо котируются фаворитами, хотя Тоттенхэм тоже имеет мотивацию, так как остается надежда на Лигу Чемпионов. «Горожане» в такой встрече должны владеть преимуществом, хотя «шпоры» способны выдать качественный матч. Проходимой здесь выглядит ставка на успех Манчестера с форой -1 гол.

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