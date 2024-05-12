Тоттенхэм – Манчестер Сити прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Манчестер Сити и Тотал Больше 2,5 Коэф.: 1.78 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Перенесённый поединок 34-го тура Английской Премьер-Лиги будет сыгран во вторник на арене "Тоттенхэм Хотспур", где местный Тоттенхэм примет Манчестер Сити. Удастся ли "шпорам" остановить рвущихся к чемпионству "горожан"? Предлагаем прогноз на это противостояние от экспертов Dailysports.

Тоттенхэм

Команда Анге Постекоглу попыталась навязать борьбу за Лигу чемпионов, однако в самый неподходящий момент выдала ужасную серию из четырёх поражений подряд. В итоге Астон Вилла оторвалась от "шпор" на четыре очка и чтобы потерять шансы окончательно Тоттенхэму необходима исключительно победа в поединке с Манчестер Сити.

На минувших выходных Тоттенхэм наконец прервал серию из 4-х поражений в домашнем матче с Бернли. "Шпоры" пропустили первыми уже на 25-й минуте, однако очень быстро смогли отыграться, а затем и вырвать победу благодаря голу на 82-й минуте. Что касается статистики на своём поле, то Тоттенхэм в 18-ти поединках оформил 13-ть побед при пяти поражениях, ни разу при этом не сыграв вничью.

Манчестер Сити

"Горожане" очень близки к тому, чтобы вновь взять титул чемпиона Англии. В субботу Манчестер Сити деклассировал Фулхэм в выездном противостоянии, отправив в ворота "дачников" четыре безответных мяча. Это позволило на одни сутки обойти лондонский Арсенал в турнирной таблице, однако «канониры» обыграли МЮ в воскресенье и вернулись на первое место.

В 36-ти поединках Манчестер Сити набрал 85 очков и это на один балл меньше, чем у "канониров". При этом Ливерпуль уже безнадёжно отстал и конкурентом для команды Пепа Гвардиолы не является. Отметим, что на выезде Манчестер Сити в 18-ти поединках оформил 13-ть побед, проиграв лишь в трёх матчах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Тоттенхэм смог отобрать очки у «горожан» в выездном матче, сыграв вничью 3:3

Манчестер Сити взял реванш в Кубке Англии, обыграв Тоттенхэм в Лондоне со счётом 1:0

Только в двух матчах из пяти последних в этом противостоянии забивали обе команды

Тоттенхэм – Манчестер Сити прогноз

Букмекеры практически не сомневаются в том, что Манчестер Сити выиграет этот поединок. На победу команды Пепа Гвардиолы дают коэффициент 1.48. Наша ставка «Победа Манчестер Сити и Тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.78

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram